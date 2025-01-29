-
1/15
-
2/15
-
3/15
-
4/15
-
5/15
-
6/15
-
7/15
-
8/15
-
9/15
-
10/15
-
11/15
-
12/15
-
13/15
-
14/15
-
15/15
المؤتمر نت - تطبيق ديب سيك يقلب مجال الذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
تطبيق ديب سيك يقلب مجال الذكاء الاصطناعي
أثارت ديب سيك (DeepSeek)، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تأسست قبل عام فقط في مقاطعة هانغتشو الصينية، إعجاب واسع النطاق في قطاع التكنولوجيا بنموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي الذي قدم أداءً يضاهي أفضل روبوتات المحادثة في العالم مقابل تكلفة أقل بكثير.
ماهو برنامج deepseek؟
يتميز تطبيق برنامج deepseek عن روبوتات المحادثة الأخرى، مثل تشات جي تي الذي طورته شركة أوبن إيه آي (OpenAI)، بتوضيح منطقه قبل الرد على الأمر، وتزعم الشركة أن الإصدار آر ون (R1) يقدم أداءً يضاهي أحدث إصدارات أوبن إيه آي، كما سمحت للأشخاص المهتمين بتطوير روبوتات المحادثة بالوصول إلى التكنولوجيا لتطويرها.
وتفوقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة DeepSeek على منافسيها بما في ذلك ChatGPT من OpenAI لتصبح التطبيق المجاني الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق ديب سيك يقلب مجال الذكاء الاصطناعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام