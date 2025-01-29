تطبيق ديب سيك يقلب مجال الذكاء الاصطناعي

تطبيق ديب سيك يقلب مجال الذكاء الاصطناعيأثارت ديب سيك (DeepSeek)، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تأسست قبل عام فقط في مقاطعة هانغتشو الصينية، إعجاب واسع النطاق في قطاع التكنولوجيا بنموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي الذي قدم أداءً يضاهي أفضل روبوتات المحادثة في العالم مقابل تكلفة أقل بكثير.

ماهو برنامج deepseek؟

يتميز تطبيق برنامج deepseek عن روبوتات المحادثة الأخرى، مثل تشات جي تي الذي طورته شركة أوبن إيه آي (OpenAI)، بتوضيح منطقه قبل الرد على الأمر، وتزعم الشركة أن الإصدار آر ون (R1) يقدم أداءً يضاهي أحدث إصدارات أوبن إيه آي، كما سمحت للأشخاص المهتمين بتطوير روبوتات المحادثة بالوصول إلى التكنولوجيا لتطويرها.

وتفوقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة DeepSeek على منافسيها بما في ذلك ChatGPT من OpenAI لتصبح التطبيق المجاني الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة.