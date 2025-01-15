Lava تدخل عالم الساعات الذكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 11:26 صباحاً - قررت شركة Lava الهندية توسيع قدراتها في مجال إنتاج الأجهزة المحمولة، وأعلنت عن ساعة ذكية مميزة ستطرحها بسعر منافس.

وأشارت الشركة إلى أن ساعة Prowatch V1 الجديدة ستحصل على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، وستزوّد بشاشة AMOLED مستطيلة الشكل، مقاس 1.85 بوصة، دقة عرضها 0390/450 بيكسل، كثافتها تعادل 322 بيكسل/الإنش.

وتتميز الساعة بأنها مقاومة للصدمات والخدوش، إذ حميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3، كما جهّزت بتقنية Always-on display.

حصلت الساعة على تقنيات Bluetooth 5.3 للاقتران بالهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وزوّدت بتقنيات لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات الأكسجة في الدم.

وزوّدتها Lava ببوصلة إلكترونية، وبطارية Li-Ion بسعة 270 ميلي أمبير، وستطرحها بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والوردي، وستبدأ أسعار نسخها من 30 يورو تقريبا.