Honor تكشف عن هاتف متطور لمحبي الألعاب الإلكترونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي حصل على ميزات وتقنيات تجعله من بين أفضل الهواتف المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

حصل هاتف Honor GT على شاشة AMOLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2664/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 4000 شمعة/ الإنش، وتعمل مع تقنيات HDR لتوفر عرضا ممتازا للفيديوهات.

ويعمل الجهاز بسرعة كبيرة مع البيانات ويوفر تشغيلا مميزا لألعاب الفيديو بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وهيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (161/74.2/7.7) ملم، وزنه 196 غ.

حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات 4K.

ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، تقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5300 ميلي أمبر تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع.