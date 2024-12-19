آبل تطور حواسب وهواتف قابلة للطي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل تعمل على تطوير نماذج جديدة من الحواسب اللوحية والهواتف القابلة للطي.

وتبعا للمحلل التقني الشهير مارك غورمان فإن آبل تعمل على تطوير حاسب آيباد لوحي قابل للطي، ومن المفترض أن تكون الشاشة المرنة لهذا الحاسب بمقاس 20 بوصة تقريبا، كما أشار غورمان إلى أن آبل تطور هاتف آيفون قابلا للطي، ولن تطرحه قبل عام 2026.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن حاسب آيباد المنتظر سيكون شبيها من حيث التصميم الخارجي بحواسب Surface Neo من مايكروسوفت Yoga Book 9i من لينوفو، كما سيحصل على شاشة مرنة مثل حواسب ThinkPad X1 Fold التي أعلن عنها عام 2022.

وذكر تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال أيضا أن آبل تعمل على مشروع لتطوير جهازين ذكيين قابلين للطي، أحدهما سيكون هاتف آيفون، وسيطلق بعد عام 2026، والجهاز الآخر سيكون عبارة عن حاسب يعمل بأنظمة macOS، ويجمع صفات الحاسب المحمول والحاسب اللوحي، وعند فتح هيكله على مصراعيه سيتحول إلى حاسب لوحي كبير، وعند طي الهيكل من المنتصف سيعمل الجزء العلوي كشاشة عرض، يبنما يتحول القسم الثاني إلى لوحة مفاتيح لمسية.