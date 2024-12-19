ما هو ”وضع الاختفاء” على إنستغرام وكيف تفعّله؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - يعد وضع الاختفاء أداة مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في تعزيز خصوصيتهم أثناء التواصل عبر إنستغرام، مع ضمان الخصوصية وتحسين تجربة الرسائل المؤقتة.

تعمل منصة إنستغرام باستمرار على تحسين معايير الأمان وتعزيز الخصوصية لمواجهة التحديات الرقمية وضمان تجربة آمنة ومريحة لمستخدميها.

وتمنح المنصة المستخدمين أدوات تحكم فعالة في خصوصيتهم، بما في ذلك "وضع الاختفاء" (Vanish Mode)، التي تم إضافتها لأول مرة لمستخدمي "إنستغرام" في أواخر عام 2020.

وعلى الرغم من أنها متوفرة عبر الطبيق منذ سنوات، إلا أن الكثيرين لا يعلمون بوجودها أو قد لا يعلمون كيفية عملها.

وتتيح ميزة "وضع الاختفاء" للمستخدمين تبادل الرسائل المباشرة (DM) والصور ومقاطع الفيديو التي تختفي تلقائيا بمجرد مشاهدتها من قبل المستقبل.

وتشبه هذه الطريقة خاصية العرض لمرة واحدة المتاحة على تطبيقات "واتس آب" و"سناب شات".

كيف يعمل "وضع الاختفاء"؟

يفعل "وضع الاختفاء" بين المستخدمين في الدردشة المباشرة (DM) الفردية فقط. ولا يعمل في الدردشات الجماعية. كما لا تتوفر هذه الميزة حاليا على الكمبيوتر أو بعض الحسابات المهنية.

ما فائدة "وضع الاختفاء"؟

تقدم هذه الميزة مستوى إضافيا من الخصوصية، حيث تتيح لك إرسال المحتوى الحساس دون أن يبقى في تاريخ الدردشة.

كما توفر خاصية التنبيه عند قيام شخص ما بالتقاط "لقطة شاشة" (screenshots)، وهذا بالإضافة إلى تقديم تقارير عند الضرورة، حيث إنه: إذا واجهت رسالة تخالف سياسات "إنستغرام"، يمكنك الإبلاغ عنها بسهولة.

وللإبلاغ عن رسالة تم إرسالها عبر "وضع الاختفاء"، كل ما عليك فعله هو الضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الإبلاغ عنها والضغط ببساطة على خيار "إبلاغ" (Report)، وحدد السبب قبل الضغط على "إرسال التقرير" (Submit Report).

كيفية تفعيل وضع الاختفاء؟

هذا الوضع معطل بشكل افتراضي، لذا إذا كنت ترغب في تجربته، يجب تفعيله يدويا من خلال الخطوات التالية:

- اذهب إلى الرسائل المباشرة (DM) في "إنستغرام".

- افتح الدردشة الحالية أو ابدأ دردشة جديدة.

- اسحب بإصبعك من أسفل الشاشة إلى أعلى لتفعيل "وضع الاختفاء".

- أرسل الرسائل كالمعتاد، وعندما يشاهد الشخص الآخر الرسالة أو تغادر الدردشة، ستختفي الرسائل.

وإذا كنت تريد إيقاف تشغيل "وضع الاختفاء"، فيجب عليك التمرير لأعلى مرة أخرى.