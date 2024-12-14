انت الأن تتابع خبر بمعالج قوى !! .. ماهي مواصفات هاتف HONOR X9c وسعره حاليا ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة هونر هاتفها الجديد HONOR X9c، الذي يعد من الهواتف القوية في الفئة المتوسطة، حيث يتميز الهاتف بامكانيات رائعة منها، معالج قوي من شركة كوالكم من نوع SD 6 Gen 1، بالإضافة إلى شاشة أموليد منحنية الأطراف بمعدل تحديث 120 هيرتز، مما يوفر تجربة عرض خطيرة وسريعة، كما تتميز الشاشة بسطوع عالي تحت ضوء الشمس، أما الكاميرا الخلفية فهي بدقة 108 ميجا بيكسل مع تقنية التثبيت البصري، مما يضمن صورا واضحة ودقيقة، الى جانب ذلك يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

مواصفات هاتف HONOR X9c

المواصفات التفاصيل

شريحتي الاتصال يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano SIM

الشبكات المدعومة يدعم شبكات 2G, 3G, 4G, 5G

الأبعاد والوزن 162.8×75.5×8 ملم، وزن 189 جرام

الخامات ظهر بلاستيك / جلد (في النسخة البرتقالي)

مقاومة الماء والصدمات مقاوم لقطرات الماء بمعيار IP65M، مقاومة السقوط حتى ارتفاع 2 متر بشهادة SGS

الشاشة AMOLED، منحنية قليلاً، 6.78 إنش، جودة 1.5K، دقة 1224×2700 بكسل، كثافة 437 بكسل لكل إنش، تدعم 1 مليار لون، معدل تحديث 120Hz، سطوع 4000 شمعة، معدل تعتيم 3840Hz

الذاكرة 256 جيجا بايت (صلبة)، 12 جيجا بايت (عشوائية).

لايدعم الكارت الميموري

المعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 نانو)، معالج رسومي Adreno 710

الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.5

الكاميرا الخلفية مزدوجة: 108 ميجا بكسل (أساسية، F/1.8، OIS)، 5 ميجا بكسل (تصوير واسع، F/2.2)، مع فلاش ليد

تصوير الفيديو جودة 4K بمعدل 30 إطارا/ثانية، FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا/ثانية

البطارية 6600 مللي أمبير، شحن سريع 66 واط، تدعم الشحن العكسي

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Magic OS 8، دعم خدمات جوجل

سعر الهاتف حاليا