أسباب آلام البطن عند الرجال

أسباب آلام البطن عند الرجاليمكن أن تسبب عوامل مختلفة آلام البطن عند الرجال، بما فيها أمراض الجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي.

ووفقا للدكتور كارين مكرتشيان، أخصائي طب وجراحة الجهاز البولي، ينصح الأطباء عادة بالانتباه إلى مكان الألم وشدته والأعراض التي تصاحبه.

ويقول: "يمكن أن يشير الألم أسفل البطن عند الرجال إلى التهاب غدة البروستاتا أو التهاب المثانة. ويصاحب هذه الأمراض عادة رغبة متكررة بالتبول وألم حاد وآلام أسفل الظهر وحتى قشعريرة. أي أن هذه الأعراض تتطلب استشارة طبيب مختص بأمراض الجهاز البولي" وفق صحيفة "إزفيستيا".

ويشير إلى أن السبب الآخر قد يكون اضطرابات معوية، مثل التهاب الزائدة الدودية، حيث يبدأ الألم لدى الرجال أولا في منطقة السرة، ثم ينتقل إلى أسفل الجانب الأيمن. وإذا استمر الألم واشتد يجب استدعاء سيارة الاسعاف.

ويقول: "يجب عدم تجاهل مشكلات الكلى المحتملة، مثل المغص الكلوي أو الالتهاب لأنه في هذه الحالة، سيكون الألم حادا ويشتد، ويمتد إلى أسفل الظهر والفخذ، وقد يكون مصحوبا بالحمى والرغبة في التبول".

ويشير الطبيب، إلى أن التواء الخصية يصاحبه أيضا ألم حاد أسفل البطن وبين الفخذين. وإذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، قد يؤدي إلى نخر الأنسجة.

ويقول: "إذا استمر الألم أكثر من ست ساعات أو كان مصحوبا بالتقيؤ والحمى، فيجب استشارة الطبيب فورا".