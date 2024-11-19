شكرا لاهتمامك لمعرفة مواصفات هاتف infinix hot 50i الجديد 2024 وأهم مميزات وعيوب الجوال وسعره في مصر والسعودية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أوضحت شركة إنفنيكس عن إطلاقها لـ هاتف infinix hot 50i الاقتصادي الجديد، الذي يتميز بجودة تصنيع عالية وتصميم أنيق، حيث يأتي الهاتف بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة بتقنية الثقب، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وقد يعتمد الهاتف على معالج Mediatek Helio G81، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، كما يتمتع ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، فالآن من خلال موقعنا الإخباري “إقرأ نيوز” سنستعرض المواصفات الكاملة لهاتف Infinix Hot 50i ونلقي نظرة على أبرز مميزاته وعيوبه، تابعونااا…

مواصفات هاتف infinix hot 50i

إليكم سنستعرض مواصفات هاتف infinix hot 50i الجديد 2024 عبر السطور القليلة القامة، وهي كالتالي:

يتصف بمعالج Helio G81 ثماني النواة بتقنية 12 نانومتر

يتصف بتخزين والرام 128 أو 256 جيجابايت مع 4 أو 6 جيجابايت من الرام

يتصف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل + ذكاء اصطناعي، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

يتصف بشاشة قياس حوالي 6.7 بوصة بدقة 720×1600 مع ثقب للكاميرا

يتصف بنظام تشغيل أندرويد 14

يتصف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير

مميزات الهاتف الجديد Infinix Hot 50i

تصميم فريد ومميز.

معالج Helio G81 يوفر أداءً جيدًا أثناء الاستخدام.

دعم للصوت الاستيريو مما يعزز تجربة الصوت.

بطارية بسعة كبيرة تدوم لفترة طويلة خلال اليوم، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط (الشاحن متضمن في العلبة).

العلبة متكاملة وتشمل جرابًا وسكرينة وشاحنًا وسماعات أذن.

شاشة كبيرة بشكل ثقب مع دعم لمعدل تحديث 120 هرتز وخاصية Always On Display.

الكاميرا الخلفية الأساسية توفر تجربة تصوير جيدة.

عيوب الهاتف Infinix Hot 50i

يفتقر إلى دعم الميكروفون الثانوي للعزل الصوتي.

يحتوي على شاشة بدقة منخفضة HD+ مع سطوع محدود تحت أشعة الشمس.

يمتلك حواف الشاشة تبدو كبيرة ولم يتم تقليلها.

سعر الهاتف Infinix Hot 50i

يتوفر الهاتف في مصر بنسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من الرام بسعر 5250 جنيه، وبنسخة 256 جيجابايت مع 4 جيجابايت من الرام بسعر 5500 جنيه، أما في السعودية، فإن نسخة 256 جيجابايت مع 4 جيجابايت من الرام تباع بسعر 400 ريال.