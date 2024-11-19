شكرا لاهتمامك لمعرفة Xiaomi Redmi 14C | موعد طرح هاتف شاومي ريدمي 14Cفي الأسواق.. نظام تشغيل جبار وبطارية بدقة 50 ميجا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

في طفرة كبيرة من التكنولوجيا تظهر الكثير من الخيارات الاقتصادية والتي تقوم بجمع بين الاداء والسعر الاقتصادي ومنها جاء هاتف Xiaomi Redmi 14C، ويعتبر من أفضل وابرز الهواتف في فئته، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم سعر الهاتف واهم مواصفاته.

Xiaomi Redmi 14C

وبالنسبة يتميز هاتف شاومي ريدمي بالتصميم الجذاب والشاشة بنمط النوتش في منتصف الشاشة في حين وفر تجربة مريحة للعين بمساحة 6.88 إنش ودقة 720×1640 بكسل، مع معدل تحديث 120Hz، مما يجعل التصفح ومشاهدة المحتوى أكثر سلاسة في حين بانه يتكون من جسم الهاتف من زجاج بالواجهة الامامية مع اطار بلاستيكي، إما بالنسبة الي مواصفات الهاتف الأخرى فهي:

نظام التشغيل والأداء في الهاتف

ويأتي نظام التشغيل اند رويد 14 مع واجهة HyperOS، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة في حين بان يعتمد المعالج الي قيمة Mediatek Helio G81 Ultra وذلك بتكنولوجيا 12 ننو مصحوب بمعالج رسمي.

الكاميرات

وأكثر ما يهتم بمعرفته الكثير من المتابعين لمعرفة الكاميرا في حين بانها تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، تتيح التقاط صور سيلفي رائعة، بينما الخلفية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، مما يضمن صورا واضحة وبتفاصيل دقيقة، في حين تستخدم الكاميرا الثانية كاميرا مساعدة.

البطارية

تحتوي البطارية لسعة تصل الي 5160 مللي أمبير والتي تعمل توفير عمر طويلا لاستخدام الهاتف، كما تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مما يجعل إعادة شحن الهاتف أمرا سريعا ومريحا.

الألوان والتوافر:

واكثر ما يميز الهاتف الألوان فغي حين بان توفر Xiaomi Redmi 14C بمجموعة من الألوان الجذابة تشمل الأسود والأخضر والأرجواني والأزرق، مما يمنح المستخدمين خيارات متعددة تناسب أذواقهم الشخصية.

سعر هاتف شاومي الجديد Xiaomi Redmi

وبعد ان وضحنا لكم أهم مواصفات الهاتف ولكن حتي الان لم تقوم الشركة بالإعلان عن السعر الخاص بالهاتف.

مميزات Xiaomi Poco F5