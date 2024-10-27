شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة إم بي سي العراق 2024 MBC Iraq نايل وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعد تردد قناة إم بي سي العراق هو الإحداثيات والبيانات التي من الممكن من خلالها ضبط القناة بسهولة، على جهاز الاستقبال كي تظهر بشكل واضح دون تشويش، حيث تعتبر تلك القناة إحدى قنوات المحتوى المتنوع المميزة، وتهتم أيضًا بالشأن العراقي ومن الممكن متابعتها وضبط بياناتها من خلال القمر الصناعي نايل سات، وكذلك توجد بيانات وإحداثيات تبث من خلالها القناة عبر عرب سات، ومن خلال التقرير نوضح إحداثيات ترددها وكيفية ضبطه.

تردد قناة إم بي سي العراق

تعتبر إم بي سي واحدة من الفضائيات الشهيرة العربية والتي تبث المحتوى المتنوع الخاص بها والمفضل للجمهور العراقي، وتحظى تلك القناة بمزيد من الجماهيرية والشعبية، وفي الفترة الأخيرة تم تحديث التردد كي تكون القناة أكثر وضوح وانتشار، وعن بيانات التردد نذكر الآتي.

تردد إم بي سي العراق نايل سات

بيانات التردد نتعرف عليها من خلال ما يلي:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

بيانات التردد mbc العراق عرب سات

تردد القناة إم بي سي في العراق من خلال عرب سات نذكرها كما يأتي:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات.

ما هي مميزات قناة إم بي سي العراق 2024

تحظى القناة بالكثير من المزايا من بينها: