شكرا لاهتمامك لمعرفة اصدار جديد من شاومي .. مواصفات وسعر هاتف Xiaomi Mi 13 Pro والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعد هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G واحدًا من أبرز الإصدارات المتوسطة من شركة شاومي، وقد حصل على تقييمات إيجابية عالية من قبل المستخدمين، حيث حقق الهاتف مبيعات مرتفعة منذ إطلاقه في الأسواق بفضل ميزاته المميزة، بدءًا من شاشة أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز، وصولًا إلى كاميرا بدقة 200 ميجا بكسل، ونظرًا للشعبية الكبيرة التي حصدها الهاتف، قام متجر أمازون بإضافته إلى العروض المتاحة في الوقت الحالي؛ لذا، في مقالنا اليوم نستعرض لكم مميزات وعيوب هاتف Xiaomi Mi 13 Pro الاصدار الجديد وسعره في الدول العربية كما يلي:

مواصفات هاتف Xiaomi Mi 13 Pro.

يحتوي هاتف Xiaomi Mi 13 Pro على مجموعة من الميزات التي تجعله خياراً مثالياً لمن يسعى للحصول على هاتف ذكي شامل وحديث، ومن هذه المميزات الآتي:

تتيح شاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة ودقة FHD+ تجربة مشاهدة مميزة.

يضمن معالج سناب دراجون 888 أداءً متميزًا وسلاسة في تشغيل الألعاب والتطبيقات التي تتطلب موارد كبيرة.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل تتيح لك التقاط صور بجودة احترافية.

كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة وواضحة.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم، وتتيح الشحن السريع بقدرة 67 واط.

مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، مما يوفر حماية إضافية في الظروف الصعبة.

نظام تشغيل MIUI 13، المستند إلى أندرويد 12، يقدم تجربة مستخدم سلسة ومرنة.

تصميم جميل وقوي يجمع بين الرقي والفعالية.

صوت ستيريو عالي الجودة مزود بتقنية Dolby Atmos.

صوت ستيريو عالي الجودة مزود بتقنية Dolby Atmos. دعم تقنية 5G لتجربة إنترنت فائقة السرعة.

عيوب هاتف Xiaomi 13 Pro.

يوجد بعض العيوب في هاتف Xiaomi Mi 13 Pro والتي يمكن تجاوزها عنها نظراً لعدم أهميتها وتتلخص هذه العيوب فيما يلي:

عدم إمكانية إضافة كارت ميموري.

ل سيئا يوجد منفذ سماعات الأذن.

المادة التي صنع منها تجعل وزنه ثقيلًا مما يسهل سقوطه مقارنةً ببقية الهواتف.

كاميرا السيلفي لا تُعتبر من بين الأفضل المتاحة في الأسواق حاليا.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro

يختلف السعر بناءً على النسخة والسوق المتاحة فيه، كما يلي: