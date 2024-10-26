انت الأن تتابع خبر احذروا بسرعة .. هذا ما يحدث لجسمك إذا وضعت هاتفك بجانبك أثناء النوم.. مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جمعينا نستخدم الهاتف المحمول هذه الأيام بشكل مستمر ومنا من يحرض على أن يكون الهاتف بجواره بشكل دائم ومنهم من يضعه أسفل وسادته وفي كل الأحوال هذه من أكثر العادات المنتشرة بين عدد كبير من الأشخاص، إلا أنه تبين أن لها مخاطر كبيرة على الجسم وخاصة الدماغ وقد يصل الأمر إلى المعاناة من بعض المشاكل الصحية، حيث أن الهاتف دائما ما يطلق الأشعة الكهرومغناطيسية وتحديدًا أثناء وقت النوم، ولمعرفة المخاطر التي تنتج عن ترك الهاتف أسفل الوسادة أثناء النوم يرجى متابعة هذا المقال..

مخاطر وضع الهاتف أسفل الوسادة أثناء النوم

هناك عدة مخاطر قد يقع فيها الإنسان نتيجة ترك الهاتف أسفل الوسادة أثناء وقت النوم ومنها كالتالي:

الإصابة بالأرق واضطرابات النوم نتيجة الضوء الأزرق الذي يخرج من الهاتف والذي يدمر الهرمون الخاص بالنوم وعملية الاستيقاظ.

الدوخة والصداع بشكل دائم نتيجة التعرض إلى الإشعاع الكهرومغناطيسي بالإضافة إلى ألم شديد في العضلات.

قد تؤدي أيضا الحرارة التي تنبعث من الهاتف إلى اشتعال الحرائق مما يؤدي إلى تعريض حياتك إلى حوادث خطيرة.

اضرار ترك الهاتف تحت الوسادة على الجلد

كما أن ترك الهاتف تحت الوسادة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية ومنها كالتالي: