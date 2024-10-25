انت الأن تتابع خبر صدمة كبيرة لمستخدمي واتساب.. whatsapp يتوقف عن العمل على هذه الهواتف رسميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة قد تؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم، كشفت شركة واتساب عن خطتها لوقف دعم مجموعة من الهواتف الذكية قريبًا، وذلك بسبب عدم توافق هذه الأجهزة مع التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من المخاطر الأمنية التي قد تواجه بيانات المستخدمين بسبب عدم قدرة الأجهزة القديمة على مواكبة التطورات التقنية.

صدمة كبيرة لمستخدمي واتساب

هناك العديد من العوامل التي دفعت واتساب إلى اتخاذ قرار إنهاء الدعم لبعض الهواتف خلال الأيام المقبلة، وقد جاءت أبرزها على هذا النحو التالي:

التطورات التقنية: تسعى واتساب باستمرار لتقديم ميزات مبتكرة وتحسين مستوى الأمان. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت بعض الأجهزة القديمة غير قادرة على التعامل مع هذه التحديثات، مما اضطر الشركة إلى إنهاء الدعم لأنظمة التشغيل القديمة، مثل بعض إصدارات أندرويد وiOS.

تعزيز الأمان: يعتبر الأمان من أولويات واتساب. الأجهزة القديمة غالبًا ما تفتقر إلى التحديثات الأمنية المطلوبة، مما يزيد من تعرضها لمخاطر القرصنة والتهديدات الأمنية وهذا بجانب إنهاء الدعم لهذه الأجهزة يساعد في تأمين بيانات المستخدمين وحمايتهم من المخاطر.

رفع كفاءة الخدمة: مع زيادة عدد مستخدمي واتساب وتوسع حجم البيانات المتداولة، تحتاج الخدمة إلى تحسين أدائها. الأجهزة القديمة قد تساهم في بطء الخدمة وتجعل تجربة المستخدم أقل فعالية، مما يعزز قرار وقف الدعم عنها.

الهواتف المتأثرة

من المتوقع أن يشمل هذا القرار الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، بما في ذلك:

أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 10 أو أقل.

هواتف أندرويد التي تعتمد على نظام 4.0.3 أو أقدم.

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