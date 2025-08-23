الرياض - كتبت رنا صلاح - يتزايد الاهتمام بتعداد السكان ومعدل النمو السكاني في مختلف الدول، ولا سيما في المملكة العربية السعودية ويتساءل العديد من النشطاء والمواطنين عن عدد سكان السعودية لعام 2024، حيث تُعتبر هذه المعلومات ذات أهمية كبيرة لتقييم التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة صعسكع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كم عدد سكان السعودية الان؟

بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية في بداية عام 2024 حوالي 37,240,873 نسمة، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن موقع Worldometer استنادًا إلى تقارير الأمم المتحدة مقارنةً بالعام الماضي 2023، حيث بلغ عدد السكان 36,947,025 نسمة، يلاحظ زيادة طفيفة، ما يجعل السعودية تمثل حوالي 0.46% من إجمالي سكان العالم، وتحتل المرتبة 40 في قائمة الدول من حيث عدد السكان.

الكثافة السكانية في السعودية

تصل الكثافة السكانية في السعودية إلى 17 نسمة لكل كيلومتر مربع (45 نسمة لكل ميل مربع)، وهي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، نظرًا لمساحة البلاد الشاسعة والتوزيع الجغرافي للسكان.

آخر تعداد سكاني رسمي للسعودية

وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في منتصف عام 2023، بلغ عدد سكان السعودية حتى نهاية عام 2022 حوالي 32,175,224 نسمة ومن بينهم 18.8 مليون مواطن سعودي يشكلون 58.4% من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد المقيمين الأجانب 13.4 مليون نسمة، بنسبة 41.6%.

وقد أشار التقرير إلى أن 68% من سكان المملكة يتركزون في ثلاث مناطق رئيسية هي الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية كما جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان، تليها جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والدمام.