الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مطار أبها عن اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل شحن السمن والعسل لضمان سلامة وجودة هذه المنتجات قبل وصولها إلى المستهلكين وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة المطار لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير خدمات محسنة للمسافرين وجميع الإجراءات تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في عمليات الشحن.

مطار أبها يعلن عن إجراءات جديدة لتسهيل شحن السمن والعسل للمسافرين

تتضمن الإجراءات الجديدة تحسين الخدمات اللوجستية الخاصة بشحن السمن والعسل، وذلك من خلال تخصيص مناطق جديدة للتخزين والشحن وكما تم تحديث نظم الفحص وإجراءات المتابعة لضمان عدم حدوث أي تلوث أو تلف في هذه المنتجات القيمة. ويسعى المطار حثيثا إلى ترسيخ مكانته كمركز رئيسي لشحن البضائع بجودة عالية.

التعاون مع الجهات المحلية

في إطار جهود تحسين الشحن، يعمل مطار أبها على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية المعنية بالإنتاج الغذائي فالشراكات مع المزارعين والمصدرين المحليين ستسهم بشكل كبير في تحسين العملية وتسهيل نقل المنتجات إلى الأسواق المختلفة.

فوائد جديدة للمسافرين

ستتيح هذه الإجراءات أيضا للمسافرين الذين يحملون معهم السمن والعسل الاستفادة من شروط ميسرة للشحن، مما يعزز من تجربة السفر ويشجع على زيادة تسويق هذه المنتجات وحيث تعتبر السمن والعسل من المنتجات الغذائية التقليدية التي تستقطب اهتمام الكثير من السياح وزوار المنطقة.

تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة مطار أبها على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق إيرادات إضافية من شحن المنتجات المحلية.