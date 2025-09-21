نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّبُ بإعلان بريطانيا وكندا وأستراليا الاعترافَ بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحَّبت رابطةُ العالم الإسلامي بإعلان حكومات المملكة المتحدة وكندا وأستراليا الاعترافَ -رسميًّا- بدولة فلسطين.



وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ثمّن معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا الإعلان التاريخي من الحكومات الثلاث، مؤكدًا أنه يُترجم الإيمانَ بمبادئ العدالة وقيمها الفاعلة على ضوء الحقّ التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف جاء في سياقه المهم؛ انسجامًا مع جهود تحقيق "حل الدولتين"، عشيّة انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى القمة، غدًا الاثنين 22 سبتمبر 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.



وأكد الدكتور العيسى أنّ هذا الموقف يُمثل السبيل الوحيدُ لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.