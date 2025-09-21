مبادرة للتشجير والتوعية البيئية في جدة لتعزيز القيم البيئية لدى الأطفال

الرياض - كتبت رنا صلاح - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلاً بقسم البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، مبادرة للتشجير والتوعية البيئية في المدرسة الواحدة والسبعين بعد المائة للطفولة المبكرة واستهدفت المبادرة غرس القيم البيئية لدى الطلاب والطالبات في مراحل التعليم الأولى، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي واستدامته.

تركزت المبادرة على أهمية دور الأشجار والنباتات في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في مواجهة التغير المناخي كما تم إشراك الأطفال في أنشطة عملية لتعليمهم كيفية زراعة الشتلات والعناية بها، مما يعزز لديهم قيم المسؤولية والعمل الجماعي.

وأفاد المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بجدة، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى حرص المكتب على بناء جيل واعٍ يساهم في حماية الطبيعة.

وأضاف أن المبادرة جزء من سلسلة برامج وأنشطة ينفذها المكتب لتعزيز الشراكة مع المدارس والمجتمع المحلي، ودعم مشاريع التشجير الحضري، ونشر ثقافة العمل التطوعي، مما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.