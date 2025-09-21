الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع، الدكتور نايف بن عابد الزارع، عن فتح باب التقديم للدورة الرابعة لعام 1447هـ/2025-2026م عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الرابعة

وأوضح الدكتور الزارع أن الدورة الحالية تشهد إضافة فرع جديد بعنوان “التميز المؤسسي”، المخصص للكيانات غير الربحية، إلى جانب الفروع التقليدية للجائزة.

وتشمل الفروع المطروحة: التميز الطلابي (للطالب الثانوي المتميز، الطالب الموهوب، والطالب الجامعي المتميز)، بالإضافة إلى التميز الوظيفي (الأستاذ الجامعي المتميز، المعلم المتميز، والموظف الإداري المتميز).

كما بيّن أن فرع الموظف الإداري المتميز في هذه الدورة يتضمن وزارة العدل في منطقة الرياض، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالرياض، والإدارة العامة للأحوال المدنية، بالإضافة إلى فرع الموظف العسكري المتميز من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.

وأضاف الأمين العام أن آخر موعد لاستقبال ملفات التقديم هو 22/07/1447هـ، الموافق 11 يناير 2026م، داعيًا الراغبين في المشاركة للاطلاع على الشروط والمعايير عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، وتقديم طلباتهم في الوقت المحدد كما أكد استعداد فريق العمل للرد على استفسارات المتقدمين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.