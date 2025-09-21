الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت وزارة الصحة السعودية اليوم الربط الرقمي بين مستشفى صحة الافتراضي ووزارة الصحة السورية، بحضور وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ووزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الدكتور مصعب العلي، فيما شارك وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبدالسلام هيكل في الفعالية عبر الاتصال الافتراضي.

وزارة الصحة السعودية تطلق الربط الرقمي بين مستشفى صحة الافتراضي ووزارة الصحة السورية

يعد هذا الربط الرقمي خطوة مهمة في مسار التعاون الصحي بين المملكة وسوريا، حيث يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي.

ويتيح الربط فتح قنوات اتصال مباشرة بين المنصات الصحية السعودية والسورية، مما يعزز تقديم الخدمات الصحية بشكل فوري، ويوفر الاستشارات والتشخيص والعلاج عن بُعد على مدار الساعة كما يُسهم في تقديم خدمات طبية متقدمة تتجاوز الحدود الجغرافية، لدعم بناء نظام صحي متكامل في سوريا.

يهدف المشروع إلى تسخير الخبرات السعودية في التحول الصحي الرقمي لدعم المنظومة الصحية السورية، وتمكين الكوادر الطبية السورية من الاستفادة من خبرات الأطباء السعوديين في تقديم استشارات طبية متخصصة.

ويعزز المشروع سرعة استجابة الأنظمة الصحية في سوريا للحالات الحرجة، كما يُظهر الربط الرقمي مكانة المملكة كمحور إقليمي في الطب الافتراضي، ويُجسد التزام البلدين بتطوير نموذج تعاون رقمي يرفع كفاءة التشخيص والعلاج ويوفر خدمات صحية عابرة للحدود.