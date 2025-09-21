الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة جوية استثنائية، حيث تتساقط الأمطار الرعدية المتفاوتة الغزارة على معظم المناطق، مسببة جريان السيول وتساقط البرد وهبوب الرياح القوية المحملة بالغبار وفي هذا السياق دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والأودية، مع الالتزام التام بالتعليمات الرسمية الصادرة عبر القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي كفغقف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمطار رعدية غزيرة تستمر حتى الخميس والدفاع المدني يطلق إنذار الطوارئ والارصاد السعودية تعلن آخر التوقعات

أوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة من أكثر المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الراهنة، حيث يُتوقع أن تشهد العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة والجموم والكامل وبحرة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول بشكل خطير كما تشمل التوقعات أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على محافظات المويه وتربة ورنية. هذه الظروف المناخية تفرض واقعًا صعبًا على السكان والجهات المعنية، خصوصًا مع احتمالية تساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يضاعف من صعوبة القيادة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

جازان وعسير والباحة في قلب المشهد

لم تقتصر الحالة المطرية على مكة المكرمة فحسب، بل امتدت إلى مناطق جازان وعسير والباحة التي تشهد أيضًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مما يرفع احتمالية جريان الأودية وامتلاء السدود بكميات كبيرة من المياه وهذه المناطق الجبلية بطبيعتها أكثر عرضة لتشكل السيول السريعة والانهيارات الطينية والصخرية، وهو ما يستدعي يقظة مضاعفة من السكان والسائحين.

تأثيرات متفاوتة على مناطق أخرى

كما أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية ونجران ستشهد هطولات مطرية خفيفة إلى متوسطة ورغم أن هذه الكميات قد لا تصل إلى مستوى الغزارة التي تشهدها بعض المناطق الأخرى، فإنها تظل كافية لإحداث تجمعات مائية في الشوارع وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، خاصة عند ترافقها مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

تنبيه عاجل من المركز الوطني للأرصاد

من جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا خاصًا يتعلق بمنطقة المدينة المنورة، حيث حذر من هطول أمطار متوسطة الشدة قد تتطور إلى غزيرة في بعض المواقع، مع توقع رياح قوية السرعة تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط البرد والصواعق الرعدية الخطيرة. وأكد المركز أن هذه الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، مشددًا على أهمية متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول.

مخاطر السيول وأهمية تجنبها

تشكل السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة واحدة من أخطر الظواهر الطبيعية في المملكة، حيث تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة كل عام. خطورة السيول تكمن في سرعتها وقوة اندفاعها، ما يجعل من المستحيل تقريبًا مواجهتها أو تجاوزها حتى باستخدام المركبات الكبيرة. ومن هنا جاء تحذير الدفاع المدني الصريح بعدم السباحة في الأودية أو محاولة عبورها بالسيارات، لأن هذه السلوكيات تعد مغامرة غير محسوبة العواقب.

التعليمات الرسمية للمواطنين والمقيمين

شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية خلال فترة الحالة المطرية: