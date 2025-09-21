الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ تأسيسها عام 1945 وحتى يومنا هذا، لم تكف الخطوط السعودية عن تطوير خدماتها ومواكبة التحولات العالمية في صناعة الطيران . واليوم، تعلن الشركة عن خطوة جديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرتها نحو تعزيز التجربة الرقمية للمسافرين، وذلك من خلال شراكتها مع شركة تمارا، الرائدة في حلول الدفع الميسر. هذه الاتفاقية، التي كشف عنها مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية في مجموعة الخطوط السعودية عبدالله الشهراني خلال مؤتمر “Money 20/20” العالمي للتقنية المالية، ليست مجرد تعاون عابر، بل هي انعكاس لرؤية متكاملة تهدف إلى تمكين المسافرين وتقديم حلول مالية مرنة تجعل السفر في متناول الجميع عخبسي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الخطوط السعودية تعلن مفاجأة.. تذاكر سفر بالتقسيط مع تمارا تغير قواعد اللعبة قبل نهاية 2025

أوضح الشهراني أن الاتفاقية مع "تمارا" ستصبح فعالة قبل نهاية عام 2025، حيث سيتم دمج تقنيات الدفع بالتقسيط داخل منصة حجز التذاكر الخاصة بالخطوط السعودية. هذه الخطوة ستتيح للمسافرين خيارًا جديدًا يضاف إلى باقة الخدمات الرقمية المتطورة، إذ يمكن للضيف الآن دفع قيمة التذكرة على أقساط ميسرة بدلاً من السداد دفعة واحدة.

هذا التطور لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يفتح المجال أمام فئات من العملاء الذين كانوا يجدون صعوبة في التخطيط للسفر بسبب ارتفاع التكاليف، ليصبح بإمكانهم إدارة ميزانياتهم بسهولة أكبر.

أثر مباشر على تجربة الضيف

التحول الرقمي لم يعد رفاهية في قطاع الطيران، بل أصبح ضرورة ملحة. ومع إدخال خدمة الدفع بالتقسيط، تعزز الخطوط السعودية من موقعها كأحد أبرز الناقلين العالميين الذين يضعون راحة المسافر في صدارة أولوياتهم.

من خلال هذه الخطوة، سيتمكن الضيوف من:

التخطيط المبكر لرحلاتهم دون قلق من عبء السداد الفوري.

الاستفادة من خيارات مرنة تلبي احتياجات شريحة أوسع من المسافرين.

تجربة سفر سلسة تبدأ من الحجز الإلكتروني وصولاً إلى لحظة الوصول للوجهة.

التوسع في الوجهات

أشار الشهراني كذلك إلى أن التوسع المستمر للخطوط السعودية في وجهاتها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، يجعل تقديم حلول مالية مبتكرة أكثر ضرورة من أي وقت مضى. فمع تغطية الشركة لأكثر من 100 وجهة موزعة على أربع قارات، بما في ذلك 28 وجهة داخل المملكة، بات من المهم توفير أدوات تساعد المسافرين على استغلال هذه الشبكة الواسعة دون عوائق مالية.

تزامن هذه الاتفاقية مع التوسع الكبير في الوجهات يعكس ذكاء استراتيجيًا؛ فكلما تنوعت الوجهات، زادت أهمية توفير وسائل دفع مرنة لجذب شرائح جديدة من المسافرين.

إنجازات عالمية تثبت المكانة

لم تقتصر إنجازات الخطوط السعودية على الصعيد المحلي أو الإقليمي، بل رسخت اسمها عالميًا. فقد حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل خدمة مقدمة من طاقم الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025، وهو اعتراف دولي يعكس الجودة العالية التي يتمتع بها الناقل الوطني.

إضافة إلى ذلك، قفزت الشركة إلى المرتبة 17 عالميًا ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم وفق تصنيف Skytrax، بعدما كانت في المرتبة 20 العام الماضي. كما أدرجت ضمن أفضل عشر شركات في العالم من حيث انضباط مواعيد الرحلات بحسب تقرير Cirium. هذه الإنجازات تؤكد أن ما تحققه الشركة ليس مجرد وعود، بل نتائج ملموسة يلمسها المسافرون في كل رحلة.

رؤية استراتيجية للتحول الرقمي

الشراكة مع "تمارا" ليست مبادرة معزولة، بل هي جزء من خطة شاملة تتبناها الخطوط السعودية ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي. هذه الرؤية تهدف إلى:

دمج التكنولوجيا المالية ضمن الخدمات الأساسية.

توفير حلول مبتكرة تتماشى مع توقعات الجيل الجديد من المسافرين.

تعزيز مكانة الناقل الوطني كمثال يحتذى به في مجال الخدمات الذكية.

بهذه الخطوات، تؤكد الخطوط السعودية أنها لا تكتفي بمجاراة التغيرات في سوق الطيران العالمي، بل تسعى لتصدر المشهد عبر تقديم تجارب متكاملة تتجاوز حدود الخدمة التقليدية.

الناقل الوطني

منذ أول رحلة لها عام 1945 وحتى اليوم، قطعت الخطوط السعودية شوطًا طويلاً جعلها من كبرى شركات الطيران في الشرق الأوسط. تمتلك الشركة واحدًا من أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية على صعيد الكفاءة والأمان والراحة.

ومع حصولها على جائزة شركة الطيران عالمية المستوى 2025 للعام الرابع على التوالي وفقًا لتقييم رابطة تجارب المسافرين الجويين (APEX)، تؤكد الخطوط السعودية أن استراتيجيتها في الجمع بين الابتكار الرقمي والجودة التشغيلية تؤتي ثمارها بوضوح.ش