الرياض - كتبت رنا صلاح - أنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، تحت شعار “عزنا بطبعنا”، من خلال تجهيز الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية واللوحات التجميلية والإضاءات المعبّرة عن المناسبة.

أمانة القصيم تزين شوارع ومدن المنطقة بـ23 ألف علم استعدادًا لليوم الوطني الـ95

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة نايف النفيعي، أن التجهيزات شملت تركيب (23,785) علمًا و(92) سارية و(71) مجسمًا جماليًا، إضافة إلى تجهيز (862) لوحة إعلانية و(151) شاشة عرض موزعة على الطرق العامة والمباني، كما تزينت الميادين والطرقات بأعمال الإنارة الوطنية بطول تجاوز (190,221 مترًا)، بما يعكس أجواء وطنية مميزة ويجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة.

وأضاف النفيعي أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الأمانة على إبراز المظاهر الوطنية وتوحيد الهوية البصرية في مختلف المواقع بما يتماشى مع شعار الاحتفال “عزنا بطبعنا”، مشيرًا إلى أن الأمانة وبلدياتها عملت بشكل متكامل على تجهيز الساحات والحدائق والميادين العامة بالزينة الوطنية وتخصيص مواقع للفعاليات والأنشطة المجتمعية المصاحبة.