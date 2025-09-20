فريق “Digital Stars” من الكلية التقنية للبنات بمكة يحقق المركز الثالث في بطولة الروبوتات الصيفية 2025

الرياض - كتبت رنا صلاح - حصد فريق الكلية التقنية الرقمية للبنات بمكة المكرمة “Digital Stars” المركز الثالث في بطولة الروبوتات الصيفية 2025، التي نظمها الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية بالتعاون مع جامعة أم القرى، وذلك في منافسات “تحدي المسار السريع”.

وأقيمت البطولة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري بالمدينة الجامعية بالعابدية، بمشاركة واسعة من فرق الجامعات والكليات التقنية والمدارس، حيث تميز فريق “Digital Stars” بمهاراته في البرمجة والتحكم ودقة التنفيذ.

وضم الفريق أربع متدربات وهن: مروة سبعي، مريم الحجيلان، ميار الزهراني، وروان الصبياني، اللواتي برزن في تقديم أداء تقني متقدم مكّن الفريق من حصد المركز الثالث في واحد من أصعب تحديات البطولة.

وأعربت الدكتورة ابتهال العبلاني، رئيسة مركز البحث والابتكار التقني، عن فخرها بإنجاز المتدربات، مؤكدة أن هذا الفوز يعكس تطور مستوى الكوادر النسائية في مجالات التقنية المتقدمة، ويمثل خطوة نحو مشاركات أوسع في المحافل المحلية والدولية.