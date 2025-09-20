الرياض - كتبت رنا صلاح - تُوّجت شركة شاين، إحدى أبرز شركات التوظيف والخدمات المساندة للفعاليات والتجارب في المملكة، بجائزة أفضل وكالة توظيف خلال حفل جوائز السعودية للفعاليات 2025 الذي أقيم في الرياض، في إنجاز جديد يعكس مساهماتها في دعم قطاع الفعاليات والضيافة والترفيه المزدهر بالمملكة.

شاين تحصد جائزة أفضل وكالة توظيف في جوائز السعودية للفعاليات 2025

وجاء اختيار شاين من بين منافسين إقليميين بارزين، لتحصد الجائزة للمرة الثانية بعد فوزها بجائزة أفضل وكالة توظيف في حفل جوائز الفعاليات بالشرق الأوسط 2024، ما يعكس ريادتها في توفير حلول متكاملة لتوظيف الكوادر في كبرى الفعاليات التي تستضيفها المملكة، ومن أبرزها بينالي الفنون الإسلامية، سباق الفورمولا 1، كأس السعودية، سباقات الفورمولا إي، وبطولة التنس للمحترفين ATP.

منذ تأسيسها عام 2020، حققت الشركة نمواً متسارعاً عبر دمج الابتكار في أساليب التوظيف ورعاية الكفاءات الوطنية، ولم تعد تقتصر على توفير الكوادر بل باتت تبني مجتمعاً مهنياً قادراً على الارتقاء بمعايير الخدمة في مجالات الضيافة والبروتوكول والأدوار التشغيلية.

وقال سعيد الهاشل، الرئيس التنفيذي لشركة شاين، إن الفوز يمثل تكريماً لفريق العمل وشركاء النجاح، ويعكس مساهمة تطوير المهارات المحلية في تعزيز النمو المهني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكداً استمرار الشركة في الابتكار والاستثمار بالكفاءات الوطنية.

ويعزز فوز شاين مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التوظيف المساند لصناعة الفعاليات في المملكة.