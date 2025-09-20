الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة النقل العام بمدينة الرياض عن تعديل جدول تشغيل المسار 937 المخصص لخدمة كليات الطالبات بجامعة الملك سعود، حيث سيبدأ التشغيل ابتداءً من يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 6:15 صباحًا بدلاً من الساعة 7:00 صباحًا.

هيئة النقل تعلن تعديل مواعيد تشغيل المسار 937 بجامعة الملك سعود

وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل جاء استجابة لاحتياجات المستفيدات من المسار، وذلك بهدف تحسين تجربة النقل وتسهيل الوصول المبكر إلى الجامعة، داعيةً الطالبات إلى التخطيط المسبق لرحلاتهن للاستفادة المثلى من الجدول الجديد لخدمات النقل العام.

ويُعد المسار 937 أحد المسارات المخصصة لدعم النقل الجامعي بمدينة الرياض ضمن منظومة النقل العام، حيث تعمل هذه المنظومة على توفير خيارات مريحة وفعالة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، كما تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتعزيز ثقافة النقل الجماعي.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة تطوير خدمات النقل بما يحقق سهولة التنقل ويرفع من جودة التجربة اليومية للمستفيدين.