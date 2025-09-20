نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد" السعودية: استمرار أمطار غزيرة وسيول على مكة والمدينة ومناطق عدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية استمرار تساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم السبت، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع توقع جريان السيول في بعض الأودية والشعاب.

وأضاف التقرير أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، مع احتمالية تكون الضباب الكثيف على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، بينما تهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وقد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

كما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومترين، ليصل إلى أكثر من مترين أحيانًا مع السحب الرعدية، لتسجل حالة البحر "خفيف إلى متوسط الموج" وتصبح "مائجة" جنوبًا.

وشهدت منطقة الباحة منذ صباح اليوم هطول أمطار متفرقة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، رافقتها عواصف رعدية ورياح شديدة، مع انعدام شبه كامل للرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف في قطاع السراة، وشملت الأمطار أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، إلى جانب محافظات بلجرشي، بني حسن، القرى، المندق، العقيق، المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد، إضافة إلى المراكز التابعة لها وعدد من المتنزهات.