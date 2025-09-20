الرياض - كتبت رنا صلاح - في أجواء من البهجة الوطنية والاستعداد للاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، أعلنت عدة جامعات سعودية عن تقديم موعد صرف المكافآت الجامعية لطلابها، ليكون يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر بدلاً من الموعد المعتاد، ويأتي هذا القرار تقديرًا لجهود الطلاب وتشجيعًا لهم على الاستمرار في مسيرتهم التعليمية، إلى جانب كونه خطوة تعكس أجواء الفرح والاحتفاء بالذكرى الغالية لتوحيد المملكة كنثزو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

6 جامعات سعودية تبكر صرف المكافآت قبل الموعد احتفالًا باليوم الوطني الـ 95

شمل القرار عددًا من أبرز الجامعات السعودية، من بينها جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك فيصل، جامعة الحدود الشمالية، جامعة الجوف، وجامعة بيشة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها لمسة إنسانية ولفتة تحفيزية من الجامعات تجاه طلابها، حيث تمنحهم فرصة الاستفادة المبكرة من المكافآت المالية لتغطية احتياجاتهم خلال فترة الاحتفالات باليوم الوطني.

ويعد تقديم موعد صرف المكافأة الجامعية أمرًا مهمًا للطلاب، خاصة أن هذه المكافآت تُساهم في تلبية متطلباتهم الدراسية والمعيشية، مثل شراء الكتب والمستلزمات الأكاديمية، أو حتى المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تقام بهذه المناسبة. كما أن الإعلان المبكر عن هذا التقديم يُعطي الطلاب شعورًا بالاستقرار المالي، ويعكس حرص الجامعات على مواكبة احتفالات الوطن.

من ناحية أخرى، يعكس هذا القرار جانبًا من التلاحم بين مؤسسات التعليم العالي والطلاب، حيث لا يقتصر دور الجامعات على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد لدعم الطلاب ماديًا ومعنويًا في مختلف المناسبات الوطنية. كما يبرز التزام الجامعات برسالتها في تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالوطن لدى الأجيال الشابة.

الجدير بالذكر أن اليوم الوطني السعودي يُصادف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، ويُعد مناسبة تاريخية عظيمة يحتفي بها أبناء المملكة بذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – وهو ما يفسر الحماس الكبير الذي يرافق هذه المناسبة في جميع مؤسسات الدولة، ومنها الجامعات التي بادرت بمكافأة طلابها عبر صرف مستحقاتهم مبكرًا.