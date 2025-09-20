الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد السوق السعودي حاليًا حالة من الترقب والاهتمام بعد إعلان شركة آبل عن إطلاق هاتفها الجديد ايفون ١٧ برو، والذي يعد الأحدث ضمن سلسلة هواتف آيفون الشهيرة . ويعتبر الهاتف واحدًا من أبرز الأجهزة الذكية التي ينتظرها عشاق التقنية في المملكة لما يقدمه من تحديثات تقنية رائدة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. ومع اقتراب طرحه رسميًا في المتاجر السعودية، بدأ التساؤل يتزايد حول سعره، مواصفاته المميزة، وأماكن توفره داخل المملكة زذحسغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ايفون ١٧ برو يشعل السعودية .. أسعار نارية وتقنيات خارقة

فيما يتعلق بالسعر، من المتوقع أن يبدأ سعر ايفون ١٧ برو في السعودية من حوالي 4,999 ريال سعودي للنسخة الأساسية ذات السعة التخزينية الأصغر، بينما قد يصل سعر النسخة الأعلى سعة إلى أكثر من 6,500 ريال سعودي، وذلك حسب المواصفات المختارة مثل حجم الذاكرة والتخزين. وتتميز الأسعار في السوق السعودي بالتقارب مع الأسواق العالمية مع وجود بعض الفوارق البسيطة بسبب الضرائب ورسوم الشحن.

أما من ناحية المواصفات، فإن الهاتف يأتي مزودًا بمعالج A19 Bionic الجديد الذي يضمن أداءً فائق السرعة في تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة، إضافة إلى شاشة Super Retina XDR ProMotion بحجم 6.7 بوصة تدعم دقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة. كما يأتي الهاتف بنظام كاميرات مطور يضم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تحسينات كبيرة في التصوير الليلي والفيديوهات بجودة 8K، فضلًا عن بطارية أكبر تدوم لفترات أطول مع دعم الشحن السريع واللاسلكي.

وفيما يخص أماكن البيع في السعودية، فإن آيفون 17 برو سيكون متاحًا لدى كبرى شركات التجزئة مثل جرير، إكسترا، مكتبة العبيكان الإلكترونية، بالإضافة إلى توفره في المتاجر الرسمية لشركة آبل عبر الإنترنت والمتاجر المعتمدة في مدن الرياض، جدة، والدمام. كما يمكن للمستخدمين الحصول عليه من خلال شركات الاتصالات الكبرى مثل STC، موبايلي، وزين مع عروض تقسيط ميسرة وباقات إنترنت خاصة.