أحمد جودة - القاهرة - علاقات استراتيجية راسخة بين القاهرة والرياض

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الدولة السعودي حزمة استثمارات كبرى في مصر بمجالات السياحة والصناعة والعقار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، والوفد المرافق له، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، حيث تم استعراض ملفات التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس الوزراء على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط القاهرة بالرياض، مشددًا على أنها علاقات قائمة على وحدة المصير والتوافق في مواجهة التحديات التي تعترض الأمة العربية.

بحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويواكب المصير المشترك بين مصر والسعودية.

صندوق الاستثمارات السعودي يضخ استثمارات جديدة في مصر

شهد الاجتماع مناقشة قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ حزمة استثمارات كبرى في مصر خلال الفترة المقبلة، تشمل مجالات:

السياحة

الصناعة

العقار

وذلك بالشراكة مع الدولة المصرية، في إطار البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها القاهرة للمستثمرين.

شراكات حكومية وخاصة

كما تمت مناقشة أهمية أن تكون الشراكة في هذه المشروعات بين الحكومتين المصرية والسعودية، أو بين القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم العلاقات الاقتصادية الممتدة بين القاهرة والرياض.