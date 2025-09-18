نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت الصلاة.. موعد صلاة الجمعة غدًا في المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواقيت الصلاة.. موعد صلاة الجمعة غدًا في المدينة المنورة.

تعرف على مواقيت الصلاة غدًا الجمعة في المدينة المنورة 2025، بما في ذلك موعد صلاة الجمعة وأوقات الأذان وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة الرسول ﷺ.

موعد صلاة الجمعة في المدينة المنورة

تستعد المدينة المنورة اليوم الجمعة لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية مميزة داخل المسجد النبوي الشريف، حيث يحل وقت صلاة الجمعة بالتزامن مع أذان الظهر عند الساعة 12:21 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

ويحرص المسلمون من مختلف أنحاء العالم على أداء صلاة الجمعة في هذا المكان المبارك الذي يضم قبر النبي محمد ﷺ.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة غدا

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في المدينة المنورة كالتالي:

دوت الخليج: 4:47 صباحًا.

الظهر (صلاة الجمعة): 12:21 ظهرًا.

العصر: 3:47 مساءً.

المغرب: 6:26 مساءً.

العشاء: 7:56 مساءً.

أجواء يوم الجمعة في المسجد النبوي

تكتسب صلاة الجمعة في المدينة المنورة مكانة عظيمة، حيث يتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الباكر لحجز أماكنهم داخل أروقة وساحات المسجد النبوي.

وتُلقى خطبة الجمعة من قبل إمام المسجد النبوي متناولة موضوعات دينية ودعوية تهم المسلمين في حياتهم اليومية.

فضل الصلاة في المسجد النبوي

وردت أحاديث نبوية عن فضل الصلاة في المسجد النبوي، حيث تعادل الصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهو ما يجعل صلاة الجمعة هنا ذات قيمة روحية كبيرة يحرص المسلمون على أدائها.

الاستعدادات التنظيمية في الحرم النبوي

تقوم وكالة شؤون المسجد النبوي بجهود كبيرة لضمان راحة المصلين، من خلال تنظيم دخول الزائرين والمصلين، وتوفير عبوات مياه زمزم، إضافة إلى بث خطبة الجمعة بلغات متعددة لتصل رسالتها لغير الناطقين بالعربية.

الدعاء يوم الجمعة في المدينة

يحرص المسلمون على استغلال ساعات يوم الجمعة، خاصة الساعة الأخيرة قبل المغرب، للدعاء لأنفسهم ولذويهم وللمسلمين كافة، اقتداءً بسنة النبي ﷺ الذي حث على اغتنام ساعة الإجابة في هذا اليوم الفضيل.