مواقيت الصلاة.. موعد صلاة الجمعة غدًا في المملكة العربية السعودية

تعرف على مواقيت الصلاة غدًا الجمعة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك موعد صلاة الجمعة في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجميع المدن السعودية حسب التوقيت المحلي.

موعد صلاة الجمعة

غدًا في السعودية

تشهد مساجد المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة إقبالًا كبيرًا من المصلين، حيث يستعد المسلمون لأداء صلاة الجمعة التي تمثل أبرز الشعائر الأسبوعية.

ويختلف توقيت صلاة الجمعة بين مدينة وأخرى نظرًا لاختلاف التوقيت المحلي لكل منطقة، لكن الموعد الرسمي يكون عقب دخول وقت صلاة الظهر مباشرة.

مواقيت الصلاة في الرياض

في العاصمة الرياض يحين وقت صلاة الظهر اليوم عند الساعة 11:47 صباحًا، وبالتالي سيؤدى المصلون صلاة الجمعة بعد هذا التوقيت.

أما باقي الصلوات فجاءت على النحو التالي:

دوت الخليج 4:22 ص، العصر 3:14 م، المغرب 5:54 م، العشاء 7:24 م.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أما في مدينة مكة المكرمة، التي تشهد توافدًا من المعتمرين والزوار على مدار العام، فإن وقت صلاة الظهر يحل في 12:15 ظهرًا، وهو الموعد الذي تبدأ بعده خطبة وصلاة الجمعة.

وباقي مواقيت الصلاة اليوم جاءت كالتالي: دوت الخليج 4:52 ص، العصر 3:40 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:51 م.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

وفي المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل وقت الظهر عند الساعة 12:14 ظهرًا، لتقام بعدها صلاة الجمعة في الحرم النبوي الشريف وجميع مساجد المدينة.

بينما دوت الخليج 4:49 ص، العصر 3:39 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:50 م.

أهمية صلاة الجمعة في الإسلام

صلاة الجمعة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي فرض عين على كل مسلم قادر، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:

"يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع"، مما يعكس قيمتها الروحية والاجتماعية.

دعوة للحفاظ على روحانية اليوم

وتدعو وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية جميع المسلمين إلى الالتزام بالآداب الشرعية ليوم الجمعة، بدءًا من الاغتسال والتبكير إلى المسجد، وصولًا إلى الإنصات للخطبة.