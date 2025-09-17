نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ويعقدان جلسة مباحثات رسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.



وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية، حيث رافقت الخيول العربية موكب دولته، وعزف السلامان الوطني الباكستاني والملكي السعودي، واستعرض دولته مع سمو ولي العهد حرس الشرف.

وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.



وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريمًا لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.

عقب ذلك تفضل ولي العهد ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بالتوقيع على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

إثر ذلك غادر دولته الديوان الملكي حيث كان في وداعه ولي العهد.

حضر جلسة المباحثات وتوقيع الاتفاقية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوزير المرافق والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري ومعالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، ووزير الدفاع السيد خواجة محمد آصف، ووزير الداخلية السيد محسن نقوي، ووزير المالية السيد محمد أورنجزيب، ووزير تغيير المناخ الدكتور مصدق مسعود ملك، ووزير الإعلام السيد عطاء الله تارر، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء سيد طارق فاطمي، وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير الأول لرئيس أركان الجيش اللواء محمد جواب طارق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء تجديد ممتاز، ورئيس مراسم الدولة في باكستان تيبو عثمان.