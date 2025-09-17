نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الإبادة الجماعية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه الإبادة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت الأمانة العامة تصاعد وتيرة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال بدء الاجتياح البري لمدينة غزة، ومواصلة سياسات التجويع والتنكيل والتدمير والنزوح القسري لسكانها، معتبرة ذلك امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية، ومحذرة في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة والكوارث الإنسانية المترتبة على استمرار هذه الجرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجددت الأمانة العامة دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل، وإنهاء سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في عام 2024 بهذا الخصوص.