نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، المجمع يرافقه عدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات.

واطلع الوزير خلال الجولة على سير العمل في مختلف الأقسام، والآلات الحديثة وخطوط الإنتاج، والتقنيات المتطورة المستخدمة في عمليات الطباعة، كما التقى بالقيادات الإدارية والفنية بالمجمع.

وأشاد الوزير بما يحظى به المجمع من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة لخدمة القرآن الكريم ونشره بمختلف رواياته وطباعته وفق أعلى معايير الدقة والجودة.

ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو المجمع، مبرزًا دورهم الرئيس في تحقيق رسالة المملكة في نشر كتاب الله وتعليم علومه على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس عناية المملكة الفائقة بخدمة القرآن الكريم ونشره في أرجاء العالم.

وفي ختام الزيارة، عبّر عن اعتزازه بما شاهده من جهود نوعية وإنجازات متميزة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة الطباعة والإنتاج بالمجمع بما يواكب الدعم السخي والتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.