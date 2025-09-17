نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرياض تستضيف لقاءً رسميًا بين ولي العهد ورئيس وزراء باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية تكريمًا له.

عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. تأتي الزيارة في سياق سعي البلدين إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى بحث سبل دعم السلام والاستقرار الإقليمي.