نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مساحة 8 آلاف متر مربع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشَّنت شركة مطارات جدة، اليوم، مشروع السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة جي إيه إتش العربية الدولية للأسواق الحرة، وهو تحالف مشترك يضم كلًا من شركة جبر هاينمان الألمانية، ومجموعة أسترا السعودية، والأسواق الحرة الأردنية، التي تجمع بين الخبرات العالمية المتخصصة والحضور الإقليمي والمحلي.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز 8 آلاف متر مربع موزعة بين الصالة (1) والصالة الشمالية، وتحتضن قرابة 500 علامة تجارية عالمية عبر ما يزيد عن 35 متجرًا ومعرضًا، الأمر الذي يجعلها وجهة تسوق رائدة على مستوى مطارات المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر، أن مشروع السوق الحرة الجديد يستهدف خيارات تسوق استثنائية، وتعزيز الخدمات المتوفرة للمسافرين في المطار، التي من شأنها أن تُسهم في زيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات السعوديات لمواكبة برنامج الطيران المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

من جهتها أكدت شركة جي إيه إتش العربية الدولية للأسواق الحرة الالتزام بتقديم تجربة تسوق تعكس تفرّد مطار الملك عبدالعزيز الدولي من خلال تحقيق التوازن المثالي بين المعايير العالمية والثقافة المحلية.