الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد اليوم الوطني السعودي أحد أهم المناسبات الوطنية التي يترقبها المواطنون والمقيمون على أرض المملكة كل عام، فهو اليوم الذي يشهد الاحتفال بذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – تحت اسم المملكة العربية السعودية . وتأتي هذه المناسبة لتجسد معاني الاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد على ما تحقق من منجزات تنموية وحضارية جعلت المملكة في مصاف الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً. ومع اقتراب حلول اليوم الوطني الـ95، يتساءل الكثيرون عن موعده الرسمي والإجازة المقررة له في مختلف القطاعات فيرهي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

متى اليوم الوطني السعودي 95 والإجازة الرسمية

يُصادف اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو تاريخ ثابت أقرته الدولة ليكون عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة. وبحسب التقويم الميلادي لعام 2025، فإن اليوم الوطني الـ95 سيوافق الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، الموافق 1 ربيع الآخر 1447هـ. وتمنح هذه المناسبة إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المدارس والجامعات، ما يتيح للجميع فرصة المشاركة في الفعاليات الوطنية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

ويتميز اليوم الوطني السعودي بكونه أكثر من مجرد عطلة رسمية، فهو مناسبة وطنية جامعة تعكس عمق الانتماء وتقدير جهود القيادة في تحقيق مسيرة التطوير الشامل. إذ تُقام في مختلف مناطق المملكة فعاليات متنوعة، تشمل عروضاً وطنية وفنية، واحتفالات في الميادين العامة، إلى جانب العروض الترويجية الكبرى التي تعلنها المتاجر والمراكز التجارية بهذه المناسبة. كما تطلق الجهات الرسمية والخاصة حملات إعلامية لتعزيز قيم الوحدة والولاء، مع إبراز المنجزات الوطنية التي تحققت في مجالات الاقتصاد والتعليم والتقنية والبنية التحتية.

ومن أبرز ملامح الاحتفالات أيضاً رفع الأعلام في الشوارع والمنازل، وإقامة الفعاليات الترفيهية والثقافية التي تستهدف جميع الفئات العمرية، مما يضفي أجواءً من البهجة والفخر في أنحاء المملكة. ويُعد اليوم الوطني فرصة لإبراز الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي جعلت من هذه المناسبة حدثاً يتجدد فيه الاعتزاز بالماضي والفخر بالحاضر والطموح نحو مستقبل مشرق.