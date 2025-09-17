نصف السعر في الرياض .. تخفيض 50٪ على الحافلات والقطارات لكبار للمقيمين بداية من هذا التاريخ

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة النقل في مدينة الرياض عن قرار جديد يسعد فئة كبار السن من المواطنين والمقيمين، حيث سيصبح النقل العام أقل تكلفة بشكل كبير لهم! تحديدًا، سيتم تطبيق خصم بنسبة 50٪ على تذاكر القطار والحافلات في مدينة الرياض لكبار السن، ابتداءً من تاريخ سيتم الإعلان عنه رسميًا لاحقًا . الشرط بسيط: إظهار بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو بطاقة الإقامة للمقيم عند شراء التذكرة من مكاتب المحطات. القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المادية على الفئة التي تجاوزت سن الستين، وجعل التنقل أكثر راحة ويسرًا لهم داخل مدينة الرياض جعفحض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الخصم يشمل فئة كبار السن الذين بلغوا سن الستين أو أكثر، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين، شرط أن يكون بحوزتهم الوثائق الرسمية المطلوبة (هوية وطنية أو إقامة). بجانب ذلك، تُرافق هذه المبادرة تحسينات في مرافق المحطات لخدمة هذه الفئة: مثل مكاتب بيع التذاكر مجهزة لاستقبال كبار السن، مناطق انتظار وجليسات مخصصة لهم، أولوية في الدخول أو الانتظار عند الحاجة، ومداخل ومخارج أقرب تسهيلاً للتنقل. كما سيتم وضع لوحات إرشادية واضحة داخل المحطات لتسهيل معرفة أماكن خصم التذاكر والتعامل مع الكاونترات المختصة.

الهيئة أكدت أن الخصم لن يُفعَّل تلقائيًا عبر التطبيقات أو الأجهزة بدون مراجعة الوثائق، بل عن طريق الحضور في محطات الحافلات والقطارات وإبراز الهوية أو الإقامة. كما أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لتفعيل الخصومات، مما يجعل الأمر في مرحلة التهيئة والإعداد. المبادرة تعتبر إضافة إلى برامج النقل العام في الرياض التي تستهدف رفع مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف تكاليف التنقل.