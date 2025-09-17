نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء 17 سبتمبر مع السيد "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك اتصالًا بزيارة جلاله الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا إلى مصر.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا والتي شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مرحبًا بالزيارة التاريخية لملك وملكة اسبانيا إلى مصر والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما ثمن وزير الخارجية في سياق متصل المواقف الإسبانية الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا التطلع لمواصلة ذلك الدعم في مختلف المؤسسات الأوروبية لا سيما مع توافق مواقف البلدين الرامية لإنهاء الصراعات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمين.

ورحب وزير الخارجية بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاستثمارية المختلفة، مرحبًا بانخراط الشركات الإسبانية في مشروعات قطاع الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في المجالات المختلفة ومنها السياحة والتعليم وكذا ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الإسبانى على نتائج القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت يوم ١٥ الجارى في الدوحة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لانتهاك إسرائيل لسيادة الدول العربية الشقيقة. كما جدد وزير الخارجية إدانة مصر الكاملة للجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وآخرها بدء عملية الاجتياح البرى غير الشرعي في القطاع، محذرًا مما يمثله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي، مشددًا على ضرورة تصدى المجتمع الدولى لسياسات الحصار والتجويع والتوسع الاستيطاني ومحاولات التهجير، منوهًا بأن السبيل الوحيد لإنهاء دوامة الصراع وتحقيق السلام في المنطقة هو من خلال التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد وزير الخارجية في هذا السياق بالمواقف الإسبانية المشرفة في دعمها للقضية الفلسطينية وللقرارات الأخيرة والتى تأتى ردا على العدوان الاسرائيلى الغاشم والإبادة الممنهجة ضد الشعب الفسلطينى الأعزل فى غزة.