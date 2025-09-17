الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تهدف إلى تعزيز صحة الطلاب والحفاظ على سلامتهم، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تنظيم جديد يتعلق ببيع المشروبات الساخنة في المقاصف المدرسية . وجاء القرار ليحدد الفئات العمرية المسموح لها بتناول بعض هذه المشروبات، وعلى رأسها الشاي والقهوة، حيث سُمح ببيعها في المقاصف الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية فقط، بينما تم منع بيعها نهائيًا في المراحل المتوسطة والابتدائية ورياض الأطفال. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية آمنة داخل المدارس، والحد من أي آثار سلبية قد تنجم عن تناول المشروبات المنبهة من قبل الفئات العمرية الأصغر فسعطش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميًا: السماح ببيع الشاي والقهوة داخل المقاصف المدرسية بالسعودية لهذه الاعمار فقط

هذا التنظيم الجديد لا يقتصر على كونه مجرد لائحة تنظيمية، بل يعكس اهتمامًا كبيرًا من الجهات التعليمية بصحة الطلاب وسلوكهم الغذائي. فالمشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة تحتوي على نسب متفاوتة من الكافيين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تركيز الأطفال الصغار أو يسبب اضطرابات في النوم ونشاط زائد غير مرغوب فيه. لذا جاء القرار ليمنع وصول هذه المشروبات إلى طلاب المراحل المبكرة الذين لا تزال أجسامهم في طور النمو والتطور.

من جانب آخر، فإن السماح لطلاب المرحلة الثانوية بشراء هذه المشروبات يتماشى مع احتياجاتهم، إذ يُنظر إليهم على أنهم أكثر وعيًا ونضجًا في التعامل مع الكافيين، كما أن أعمارهم تجعلهم أقرب إلى استهلاك هذه المنتجات بشكل مسؤول. إلى جانب ذلك، فإن التنظيم يساهم في ضبط المقاصف المدرسية ومنع الممارسات العشوائية، مع توفير بدائل صحية أكثر أمانًا للأطفال مثل العصائر الطبيعية، الحليب، والمشروبات المفيدة التي تمدهم بالطاقة والعناصر الغذائية الضرورية.

ويُتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي في رفع مستوى الصحة العامة بين الطلاب، والحد من المشاكل التي قد تنشأ بسبب الإفراط في استهلاك الكافيين في سن مبكرة. كما يرسل رسالة واضحة للمجتمع بأهمية التوازن الغذائي ودور المؤسسات التعليمية في ترسيخ العادات الصحية منذ الصغر.