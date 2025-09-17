الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة حالة مطرية واسعة النطاق وذات غزارة لافتة، تمتد على مدار خمسة أيام متواصلة، بحسب ما أكده خبراء الأرصاد وهذه الحالة الجوية تحمل معها أمطارًا رعدية غزيرة، وتساقطًا لحبات البَرَد في بعض المناطق، إضافة إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، مما يجعلها من أبرز الحالات المطرية المنتظرة لهذا الموسم عذمزش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاصفة مطرية تاريخية تضرب السعودية 5 أيام متواصلة .. سيول وبَرَد تجتاح المدن الكبرى!

ستغطي هذه الحالة الجوية نطاقًا واسعًا من أراضي المملكة، حيث تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها، إلى جانب جازان وعسير والباحة، وصولًا إلى مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران ويشير خبراء الأرصاد إلى أن غزارة الأمطار ستكون متفاوتة من منطقة لأخرى، إلا أن جميع المناطق المشمولة ستشهد هطولات مؤثرة، قد تعزز منسوب المياه الجوفية وتنعش الغطاء النباتي.

الأثر المتوقع على الرياض

العاصمة الرياض ستتصدر المشهد هذه المرة، حيث يتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية غزيرة تتخللها فترات من البَرَد وتأتي هذه الأمطار في وقت تتجه فيه الأجواء نحو الاعتدال التدريجي مع بداية فصل الخريف، ما يجعل الأثر ملموسًا على حياة السكان اليومية قد تتأثر بعض الطرق الرئيسية بالحالة المطرية، وهو ما يستدعي الحذر من الانزلاقات وجريان المياه في الشوارع.

جازان وسهولها الساحلية

منطقة جازان، كعادتها في استقبال المواسم الممطرة، ستشهد هطولات كثيفة تمتد من المرتفعات حتى السواحل وهذه الأمطار ستكون سببًا في جريان الأودية الكبيرة التي تتميز بها المنطقة، مثل وادي بيش ووادي جازان، مما يتطلب من الأهالي والمسافرين أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أخطار السيول المفاجئة.

عسير والباحة

المرتفعات الجنوبية مثل عسير والباحة ستشهد تميزًا خاصًا في الحالة المطرية، حيث يتوقع تساقط الأمطار بغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، مع احتمالية تساقط البَرَد في بعض المواقع المرتفعة والطبيعة الجبلية هناك تجعل الأمطار غزيرة التأثير، فتؤدي إلى جريان الشعاب الصغيرة بسرعة عالية، وهو ما يضفي جمالًا طبيعيًا لكنه يحمل في طياته خطورة على القاطنين في بطون الأودية.

مكة المكرمة والمدينة المنورة

مناطق الوسط الغربي من المملكة، وتحديدًا مكة المكرمة والمدينة المنورة، ستشهد نصيبها من الحالة المطرية وقد تتأثر مكة بشكل مباشر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، بينما يتوقع للمدينة المنورة أن تعيش أجواء مماثلة تتخللها العواصف الرعدية هذا التنوع في الظواهر الجوية يضفي طابعًا مختلفًا على المدينتين اللتين تعودتا على أجواء جافة معظم أيام العام.

نجران

جنوب المملكة وتحديدًا نجران، ستكون على موعد مع أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول في الأودية المحيطة بها وتعد المنطقة من أكثر الأماكن عرضة لتأثير السيول المفاجئة نظرًا لطبيعة تضاريسها لذا فإن تحذيرات الدفاع المدني تكتسب أهمية بالغة في توعية السكان بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية.

الآثار الإيجابية للحالة المطرية

رغم التحديات التي قد تصاحب مثل هذه الحالات من سيول وجريان مفاجئ، فإن الجانب الإيجابي يظل حاضرًا بقوة الأمطار الغزيرة تعني تغذية المخزون المائي الجوفي الذي تعتمد عليه المملكة في الشرب والزراعة كما أن الغطاء النباتي سيزدهر بشكل واضح خلال الأسابيع التالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الثروة الحيوانية والبيئة الطبيعية.

التحذيرات والإرشادات الرسمية

الجهات المختصة وعلى رأسها المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني، شددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، والتقيد بالإرشادات لتفادي المخاطر كما أوصت بعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريان السيول، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة التي قد تتحول إلى مصائد مائية.