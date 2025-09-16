الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ انطلاق مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، برز صراع قوي بين الفرق الكبيرة على صدارة الترتيب بعد جولتين فقط من المنافسات . الأندية لم تترك مجالًا للتراخي، وكل فريق يحاول حسم مركز مميز مبكرًا لتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة آسيويًا، أو الابتعاد عن صراعات الهبوط بفحنض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ترتيب الدوري السعودي 2025 .. النصر يتصدر بعد الجولة الثانية!

بعد جولتين، النصر يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على مجموعة من الفرق التي حصدت العلامة الكاملة كذلك. يأتي في المركز الثاني الخليج أيضًا برصيد 6 نقاط، يليه الاتحاد بنفس الرصيد، لكن الفارق يكمن في نتائج المواجهات وفارق الأهداف.

المراكز من الرابع إلى السابع تضم أسماء لامعة كذلك، منها القادسية والهلال والاتفاق والأهلي، وكلها حققت بداية قوية مع نقطة توازن من حيث المكاسب، لكن الفوارق الفنية تفصل بينها.

في الجهة الأخرى، هناك فرق بدأت الموسم بصعوبة، لم تحصد نقاطًا بعد، أو تعرضت لخسائر في المباريات الأولى مثل الفتح والنجمة والخلود والأخدود؛ وتظهر التحديات مبكرًا أمام هذه الأندية في تأقلمها مع وتيرة المنافسة القوية.

بهذا الترتيب المبكر، الصورة بدأت تتضح: الفرق التي أعلنت مبكرًا أنها قادمة بقوة للمنافسة أخذت نبرة سياسية في حصد الانتصارات، بينما الفرق الصاعدة أو ذات الخبرة الأقل ما زالت تواجه مواقف تحتاج لتركيز أكبر من الآن.