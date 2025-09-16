الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل سامسونج استعداداتها لإطلاق أحدث هواتفها الرائدة Galaxy S26 Ultra، وسط توقعات كبيرة بأنه سيشكل نقطة تحول جديدة في عالم الهواتف الذكية . فالتسريبات المبكرة تكشف عن تحسينات واسعة في الكاميرا والشاشة والأداء، مع دمج تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة تعزز الخصوصية وتطور تجربة المستخدم إلى مستوى جديد اايظق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر ومواصفات جوال سامسونج جلاكسي S26 الترا وموعد نزوله في الأسواق السعودية

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج كوالكوم سناب دراغون 8 إيلايت 2 المبني بتقنية 3 نانومتر، ما يمنحه سرعة عالية وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة. ويدعمه معالج رسوميات أدرينو 840 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت، ليكون مناسبًا للألعاب والتطبيقات الثقيلة.

أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 12 ميغابكسل، بينما تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميغابكسل مع مستشعر سوني مطور يتيح أداءً مذهلًا في الإضاءة المنخفضة. الهاتف سيدعم أيضًا كاميرا واسعة بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا تقريب 200 ميغابكسل مع تقريب بصري 4x، ما يجعله من أقوى الهواتف في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

من حيث الشاشة، سيحصل المستخدمون على لوحة عرض مقاس 7.3 بوصة بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 93%، مع تحسينات تقلل من الانعكاسات وتوفر وضوحًا أكبر تحت الإضاءة القوية.

البطارية سعة 5300 مللي أمبير/ساعة مع دعم شحن سريع بقوة 65 واط ولاسلكي 25 واط، كما سيدعم الهاتف الشحن العكسي لشحن أجهزة أخرى. وإلى جانب ذلك، يأتي الجهاز بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68، وبصمة مدمجة في الشاشة، مع تقنيات أمان مثل التعرف على الوجه.

السعر وموعد الطرح