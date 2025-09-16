الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من الالتزام بهذا القرار الذي يهدف إلى تعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة للعمال ظقعضظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الموارد البشرية تفك القيود .. العمل تحت أشعة الشمس يعود رسميًا بداية من هذا الموعد

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة، بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، على حماية العمال من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف. وقد شمل الحظر جميع المنشآت في مختلف مناطق المملكة، حيث مُنع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة مساءً، وذلك من يوم الأحد 15 يونيو 2025 وحتى يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025.

ويُعد هذا الإجراء أحد أهم التدابير التي اعتمدتها الوزارة لحماية العاملين في القطاعات الميدانية والمكشوفة، خصوصًا في مجالات الإنشاءات والمقاولات والأنشطة التي تتطلب التواجد في الهواء الطلق لفترات طويلة. فقد أثبتت الدراسات الطبية أن التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة يرفع من احتمالية الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، مما قد يشكل خطورة على صحة وسلامة العامل.

كما تحرص الوزارة من خلال هذا التنظيم على تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل ومصالح أصحاب الأعمال من جهة، وضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة من جهة أخرى. وقد تم خلال فترة الحظر إلزام المنشآت بتعديل جداول العمل بما يتناسب مع ساعات المنع، أو توفير مهام بديلة للعمال خلال أوقات الذروة، بما يضمن استمرار الإنتاجية دون الإضرار بصحة الكوادر البشرية.

ويأتي قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس ضمن منظومة من التشريعات التي تتبناها المملكة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية، ويُعتبر جزءًا من الجهود الوطنية الشاملة لحماية رأس المال البشري، الذي يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.