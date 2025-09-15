نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المياه الوطنية وصندوق الشهداء يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المجتمعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبرمت شركة المياه الوطنية انطلاقًا من التزامها الراسخ بدورها المجتمعي والوطني، اتفاقية تعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بهدف تنفيذ عدد من الخدمات والمبادرات الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الطرفين في مجالات متعددة تخدم الفئات المستفيدة من الصندوق، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالتمكين المجتمعي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة المياه الوطنية اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، والأمين العام لصندوق الشهداء الأستاذ طلال بن عثمان المعمر، إلى

جانب عدد من قيادات الجهتين.

وتواصل الشركة جهودها في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية، بما يعكس رؤيتها في أن تكون شريكًا فاعلًا في خدمة المجتمع، ومسهمًا رئيسيًا في التنمية المستدامة