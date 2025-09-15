نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفين دون رد.. النصر يتغلّب على الخلود في منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغلّب النصر على نظيره الخلود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل للنصر أولًا اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة (52)، وأضاف زميله مارتينيز الهدف الثاني عند الدقيقة (81)، ليصل النصر للنقطة السادسة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد، وبقي الخلود دون نقاط في المركز الـ (17).