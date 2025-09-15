أخبار السعودية

بهدفين دون رد.. النصر يتغلّب على الخلود في منافسات الدوري السعودي للمحترفين

أحمد جودة - القاهرة -  

تغلّب النصر على نظيره الخلود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".
سجل للنصر أولًا اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة (52)، وأضاف زميله مارتينيز الهدف الثاني عند الدقيقة (81)، ليصل النصر للنقطة السادسة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد، وبقي الخلود دون نقاط في المركز الـ (17).

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

