"هاوي" يعمل على تفعيل قطاع الهوايات عبر "سيتي هب" بتبوك

أحمد جودة - القاهرة -

تشارك البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، في فعاليات "سيتي هب" المقامة حاليًا، بمدينة تبوك بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن جولاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك استمرارًا لجهودها في تعزيز قطاع الهوايات وتمكين الهواة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.

ويحضر "هاوي" من خلال جناح يضم نادي مرسم أحد أندية الهواة المسجلة في المنصة الوطنية للهوايات عبر تقديم تجارب فنية تفاعلية في الرسم على الأبواب والألواح والخشب، إلى جانب تفعيل هوايات أخرى كالشطرنج، والبلوت، ما يتيح للزوار خوض تجارب ثرية تُنمي شغفهم وتعزز تفاعلهم مع أنشطة الهوايات.

وتُعد هذه المشاركة السابعة لـ "هاوي" ضمن سلسلة فعاليات "سيتي هب" بعد مشاركته السابقة في عدد من مدن المملكة، وذلك في إطار دعم أندية الهواة وتوسيع نطاق الفعاليات المرتبطة بالهوايات في مختلف المناطق، بما يسهم في بناء مجتمع حيوي يُمكن أفراده من ممارسة هواياتهم ضمن بيئة محفّزة تعزز أنماط الحياة الإيجابية.

وتستمر جولة "هاوي" التعريفية في مناطق المملكة من خلال تفعيل عدد من تجارب الهوايات لزيادة الوعي بأهمية ممارسة الهواية وأثرها على الفرد والمجتمع، ولزيادة عدد أندية الهواة في المملكة للوصول إلى أكثر من 6000 نادي هواة في 2030.