غرفة تبوك تنظّم برنامجًا تدريبيًا في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بدعم من "هدف"

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت اليوم في الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، الدورة التدريبية بعنوان "الدور الإستراتيجي لإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في المنظمات"، وذلك بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بحضور عدد من مديرو الموارد البشرية في المنشآت التجارية والمهتمين من الجنسين.

وتستهدف الدورة ـ التي تستمر خمسة أيام بواقع 30 ساعة تدريبية ـ موظفي القطاع الخاص، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم في مجالات التخطيط وإدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمات.

ويشارك المتدربون في برنامج تدريبي يشتمل على محاور متخصصة في سلاسل الإمداد، والتخطيط، والتوزيع، والتصنيع، بما يعكس أهمية هذه الجوانب في دعم التنمية الاقتصادية، كما تتناول الدورة أساليب متقدمة في إدارة تدفق المواد والمعلومات عبر الشبكات التنظيمية، وربط ذلك بالتحولات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يتيح للمشاركين التعرف على أحدث الممارسات العالمية وتطبيقها في بيئة العمل المحلية