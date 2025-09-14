نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول 1447 في سماء عرعر في مشهد بديع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت سماء مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في التربيع الأخير لقمر شهر ربيع الأول 1447هـ، حيث ظهر القمر مضاءً من جهته الشرقية، مشكِّلًا نصف دائرة مضيئة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

ويُعد التربيع الأخير من أبرز المراحل الشهرية للقمر، ويحدث عندما يشكّل زاوية مقدارها 90 درجة مع الشمس بالنسبة إلى الأرض، مما يجعل نصفه الشرقي مضاءً، فيما يغرق نصفه الغربي في الظلام.

وأوضح مختصون في علم الفلك أن هذه الظاهرة تتكرر بانتظام كل شهر قمري في طوره الأخير، وتُعد فرصة مميزة لهواة الفلك والتصوير لرصد تفاصيل سطح القمر بوضوح، ولا سيما في المناطق التي تتميز بصفاء السماء مثل منطقة الحدود الشمالية