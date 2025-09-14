نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدن" توقع مذكرة تفاهم مع "سار" لتقديم خدمات النقل للمرضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّعت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان (سدن) مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)؛ بهدف تعزيز خدمات النقل وتوفير الحجوزات للسفر عبر القطار لمستفيدي الجمعية.

وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على التعاون في تيسير سبل التنقل للمستفيدين، وضمان حصولهم على تجربة سفر تلبي احتياجاتهم وتواكب معايير الجودة والراحة.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص جمعية "سدن" على تقديم حلول عملية تسهم في تحسين جودة الحياة لمستفيديها، وتعكس التزام الشركة السعودية للخطوط الحديدية بمسؤوليتها المجتمعية وتوسيع نطاق خدماتها بما يخدم مختلف فئات المجتمع